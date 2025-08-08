Реальна ситуація на фронті та повідомлення в новинах про перспективи переговорів розходяться настільки, що це не може бути якимось спотворенням сприйняття. Десь точно реальність, а десь спектакль. Що ми бачимо в новинах? "Переговори близькі", "ось-ось буде мирна угода", а диванні експерти щосили обговорюють нові кордони.

А що на фронті? Противник перекидає резерви через Ростовську область у Донецьку. З Криму везуть боєкомплект, сухпаї та інше забезпечення. З Костянтинівського напрямку 51 армію перекидають на Покровськ. Ба більше, противник, з огляду на перехоплення, отримав завдання – до 1 вересня вийти на околиці Покровська.

Тобто дуже схоже, що планується саме великий штурм міста і в перспективі всієї агломерації Покровськ – Мирноград. А не оточення заради того, щоб перерізати логістику і змусити нас відступити.

Мирна угода і переговори на цьому тлі? Вибачте, так не буває. Тут, як в анекдоті, доводиться вибирати, кому вірити – своїм безсоромним очам чи своїй коханій дружині. У нашому випадку – реальній картині на лінії бойового зіткнення або заявам політиків і тилових аналітиків.

Що ми маємо зараз за фактом?

Активні бойові дії на Сумщині, де у противника величезні втрати й немає успіхів. Щодо Куп'янська – ситуація гірша. Вони наполегливо пробиваються до міста і мають твердий намір узяти Куп'янськ за будь-яку ціну. Щодо Сіверська – та сама ситуація. Лізуть уперед, не рахуючись із втратами. Хочуть звідти загрожувати Слов'янську, але наш виступ їм ламає всі плани. Щодо Костянтинівки – частину сил (51 армію) перекинули на Покровськ, але тільки тому, що були впевнені, що Часів Яр у них уже в руках. Забуксували, але від планів наступу точно не відмовилися.

Стосовно Покровська вже писав – активно працювали над руйнуванням нашої логістики, а тепер явно готуються до штурму. Розуміючи, що в будь-якому разі загрузнуть у міських боях. Це не буде швидко, це буде довга і жорстока рубка, навіть за хорошого для них сценарію. Підтягують резерви з території Росії, тому що тут ЗСУ їх пристойно відмінусували за останній час.

Скажіть, це схоже на підготовку до перемир'я?

Резюмуємо: противник веде не просто активні бойові дії, він готується до ескалації. На тих ділянках, де вистачає сил. Резервів на посилення тиску скрізь у нього вже явно не вистачає (йдеться про піхоту, з бронетехнікою скрізь погано). І у зв'язку з цим він послаблює деякі ділянки, концентруючи сили на пріоритетних напрямках – Покровськ, Куп'янськ, Лиман.

Підготовка і штурми – явно не питання тижня чи двох. Противник воює, і ми чітко бачимо його військові плани на найближчі місяці. Це – реальність.

Висновок очевидний. Усі заяви Москви щодо мирних переговорів і зустрічі бункерного щура із Трампом – просто затягування часу. Імітація.

Найближчі кілька місяців буде не просто продовження бойових дій, а їхня ескалація. І якщо серйозні переговори готуються на кінець осені, то зараз Кремль зробить усе, щоб вийти на них із сильною позицією.

І це не взяття Покровська, занадто дрібно. Або загальна картина наступу скрізь, або створення локальної катастрофи для ЗСУ на конкретній ділянці.

Ми це бачимо, розуміємо і в казки про швидке перемир'я не віримо. У нас є чим відповісти.

