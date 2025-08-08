Реальная ситуация на фронте и сообщения в новостях о перспективах переговоров расходятся настолько, что это не может быть каким-то искажением восприятия. Где-то точно реальность, а где-то спектакль. Что мы видим в новостях? "Переговоры близки", "вот-вот будет мирное соглашение", а диванные эксперты вовсю обсуждают новые границы.

А что на фронте? Противник перебрасывает резервы через Ростовскую область в Донецкую. Из Крыма везут боекомплект, сухпайки и прочее обеспечение. С Константиновского направления 51 армию перебрасывают на Покровск. Более того, противник, судя по перехватам, получил задачу – до 1 сентября выйти на окраины Покровска.

То есть очень похоже, что планируется именно большой штурм города и в перспективе всей агломерации Покровск – Мирноград. А не окружение ради того, чтобы перерезать логистику и заставить нас отступить.

Мирное соглашение и переговоры на этом фоне? Простите, так не бывает. Тут, как в анекдоте, приходится выбирать, кому верить – своим бесстыжим глазам или своей любимой жене. В нашем случае – реальной картине на линии боевого столкновения или заявлениям политиков и тыловых аналитиков.

Что мы имеем сейчас по факту?

Активные боевые действия в Сумской области, где у противника огромные потери и нет успехов. Относительно Купянска – ситуация хуже. Они упорно пробиваются к городу и твердо намерены взять Купянск любой ценой. Что касается Северска – та же ситуация. Лезут вперед, не считаясь с потерями. Хотят оттуда угрожать Славянску, но наш выступ им ломает все планы. Относительно Константиновки – часть сил (51 армию) перебросили на Покровск, но только потому, что были уверены, что Часов Яр у них уже в руках. Забуксовали, но от планов наступления точно не отказались.

Относительно Покровска уже писал – активно работали над разрушением нашей логистики, а теперь явно готовятся к штурму. Понимая, что в любом случае увязнут в городских боях. Это не будет быстро, это будет долгая и жестокая рубка, даже при хорошем для них сценарии. Подтягивают резервы с территории России, потому что тут ВСУ их прилично отминусовали за последнее время.

Скажите, это похоже на подготовку к перемирию?

Резюмируем: противник ведет не просто активные боевые действия, он готовится к эскалации. На тех участках, где хватает сил. Резервов на усиление давления везде у него уже явно не хватает (речь о пехоте, с бронетехникой везде плохо). И в связи с этим он ослабляет некоторые участки, концентрируя силы на приоритетных направлениях – Покровск, Купянск, Лиман.

Подготовка и штурмы – явно не вопрос недели или двух. Противник воюет, и мы четко видим его военные планы на ближайшие месяцы. Это – реальность.

Вывод очевиден. Все заявления Москвы о мирных переговорах и встрече бункерной крысы с Трампом – просто затягивание времени. Имитация.

В ближайшие несколько месяцев будет не просто продолжение боевых действий, а их эскалация. И если серьезные переговоры готовятся на конец осени, то сейчас Кремль сделает все, чтобы выйти на них с сильной позицией.

И это не взятие Покровска, слишком мелко. Либо общая картина наступления везде, либо создание локальной катастрофы для ВСУ на конкретном участке.

Мы это видим, понимаем и в сказки о скором перемирии не верим. У нас есть чем ответить.

