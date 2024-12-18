Сумно від того, що така значна кількість людей щиро, переконано (і часом агресивно) вважають, мовляв, згадана у Конституції фраза "В Україні існує єдине громадянство" якось суперечить можливості людини бути громадянами кількох держав одночасно.

Та ні, це не так! Категорично. Щодо цього навіть дискусій немає у фаховій спільноті.

Термін "єдине громадянство України" означає, що немає двох різних громадянств України. За конституцією не може бути громадянства, що визнається у Києві, але не в Криму або у Львові. І так само не може бути якогось привілейованого або неповноцінного громадянства.

Зокрема і те, що люди, які одночасно є громадянами України та інших країн, не є якимось "особливими громадянами". Ні, громадянство єдине, незалежно від того, які ще документи ця людина має.

Але це ТОЧНО не є забороною множинного громадянства.

Понад те, зараз чинне українське законодавство напряму дозволяє певним категоріям громадян мати також громадянство інших держав. Це, наприклад, діти, які народилися у змішаних шлюбах, де один з батьків українець або українка, а інший іноземець, що дає дитині право мати паспорти обох держав.

У законі про громадянство споконвіку описане таке право, і ніхто навіть не ставить під сумнів ці норми. Те саме з дітьми, які народилися на території держави, що дає своє громадянство за місцем народження. Хоча у разі жорсткої конституційної заборони мати множинне громадянство – це було б виключене.

Жорстка заборона мати підданство іншої держави мала б зовсім інше формулювання, з прямою згадкою саме про таку заборону.

Крім того, я навіть припускаю, що у жодній державі ЄС немає аж такої жорсткої заборони, як наполягають адепти хибного прочитання "єдиного громадянства". Бо це безглуздя – позбавляти українського громадянства дитину двох громадян України, якщо та народилася на території США (і автоматично отримала американське громадянство).

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Це – дуже стислий опис, тут можна багато деталей і пояснень наводити; серед фахівців з питань громадянства це питання зняте давно і безповоротно. Конституція України НЕ ЗАБОРОНЯЄ множинне громадянство.

Але це помилкове прочитання, на жаль, час від часу розганяють. І є підстави вважати, що часом розганяють свідомо та політично обумовлено. А люди ведуться...

Сподіваюся, це допоможе розібратися.

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