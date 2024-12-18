Грустно от того, что такое значительное количество людей искренне, убежденно (и порой агрессивно) считают, мол, упомянутая в Конституции фраза "В Украине существует единое гражданство" противоречит возможности людей быть гражданами нескольких государств одновременно.

Да нет, это не так! Категорически. В этом отношении даже дискуссий нет в профессиональном сообществе.

Термин "единое гражданство Украины" означает, что нет двух разных гражданств Украины. По конституции не может быть гражданства, признаваемого в Киеве, но не в Крыму или во Львове. И так же не может быть какого-либо привилегированного или неполноценного гражданства.

В частности и то, что люди, одновременно являющиеся гражданами Украины и других стран, не являются какими-то "особыми гражданами". Нет, гражданство едино, независимо от того, какие другие документы у этого человека есть.

Но это ТОЧНО не является запретом множественного гражданства.

Более того, сейчас действующее законодательство напрямую позволяет определенным категориям граждан иметь также гражданство других государств. Это, например, дети, родившиеся в смешанных браках, где один из родителей украинец или украинка, а другой иностранец, что дает ребенку право иметь паспорта обоих государств.

В законе о гражданстве испокон веков описано такое право, и никто даже не ставит под сомнение эти нормы. То же с детьми, родившимися на территории государства, которое дает свое гражданство по месту рождения. Хотя в случае жесткого конституционного запрета иметь множественное гражданство – это было бы исключено.

Жесткий запрет иметь подданство другого государства имел бы совсем другую формулировку, с прямым упоминанием именно о таком запрете.

Более того, я даже предполагаю, что ни в одном государстве ЕС нет такого жесткого запрета, на котором настаивают адепты ошибочного прочтения "единого гражданства". Потому что это бессмыслица – лишать украинского гражданства ребенка двух граждан Украины, если тот родился на территории США (и автоматически получил американское гражданство).

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Это очень сжатое описание, здесь можно много деталей и объяснений приводить; среди специалистов по вопросам гражданства этот вопрос снят давно и безвозвратно. Конституция Украины НЕ ЗАПРЕЩАЕТ множественное гражданство.

Но это ошибочное прочтение, к сожалению, время от времени разгоняют. И есть основания считать, что порой разгоняют сознательно и политически обусловлено. А люди ведутся...

Надеюсь, это поможет разобраться.

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