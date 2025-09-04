Корейська війна була "проксі-конфліктом" між СРСР і Заходом і закінчилася після смерті Сталіна

Знову заговорили про "корейський варіант" для України.

Треба відразу сказати, ніяких універсальних рецептів не буває і будь-який "варіант" був гарний у конкретних історичних обставинах.

Як було в Кореї? Уже до червня 1951 року сторони абсолютно вичерпали наступальні можливості й опинилися в глухому позиційному куті. Але війна припинилася тільки навесні 1953-го. Тому що помер Сталін.

І відразу всім стало неохота воювати. Крім південнокорейців, але їх особливо ніхто не запитав.

Ну і є деякі особливості. На боці південних воювали американці, англійці та інші представники сучасного НАТО, причому участь була дуже великою. На боці північних – китайці, з їхніми нескінченними запасами людей (цілі корпуси добровольців з технікою і спорядженням), і СРСР (переважно – ППО і авіація).

Позиційного глухого кута на фронті в Україні зараз ми не спостерігаємо, у всякому разі Путіну реально здається, що росіяни просуваються, нехай повільно, нехай ціною жахливих втрат, але рухаються. І він живий та, судячи з його розмови з Сі, збирається прожити до 150 років.

Тож "корейський варіант" не годиться. Хіба що інсульт або інфаркт, але на це розраховувати – як планувати сімейний бюджет, виходячи з того, що наступного місяця неодмінно виграєш у лотерею.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net