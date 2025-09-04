Корейская война была "прокси-конфликтом" между СССР и Западом и закончилась после смерти Сталина

Снова заговорили о "корейском варианте" для Украины.

Надо сразу сказать, никаких универсальных рецептов не бывает и любой "вариант" был хорош в конкретных исторических обстоятельствах.

Как было в Корее? Уже к июню 1951 года стороны совершенно исчерпали наступательные возможности и оказались в глухом позиционном тупике. Но война прекратилась только весной 1953-го. Потому что умер Сталин.

И сразу всем стало неохота воевать. Кроме южнокорейцев, но их особо никто не спросил.

Ну и есть некоторые особенности. На стороне южных воевали американцы, англичане и другие представители современного НАТО, причем участие было очень обширным. На стороне северных – китайцы, с их бесконечными запасами людей (целые корпуса добровольцев с техникой и снаряжением), и СССР (в основном – ПВО и авиация).

Позиционного тупика на фронте в Украине сейчас мы не наблюдаем, во всяком случае, Путину реально кажется, что россияне продвигаются, пусть медленно, пусть ценой чудовищных потерь, но движутся. И он живой и, судя по его разговору с Си, собирается прожить до 150 лет.

Так что "корейский вариант" не годится. Разве что инсульт или инфаркт, но на это рассчитывать – как планировать семейный бюджет, исходя из того, что в следующем месяце непременно выиграешь в лотерею.

