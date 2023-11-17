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"Майдан-3" може спровокувати сама влада, а не російські спецслужби. Чим саме

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"Майдан-3" може спровокувати сама влада, а не російські спецслужби. Чим саме

головний редактор Цензор.НЕТ
17.11.2023, 19:27

Головні запитання тягнуться до Офісу президента

"Майдан-3" в Україні робить необхідним сама влада – тому що президент Зеленський відкрито вводить в оману українське суспільство в багатьох принципових питаннях.

Ось свіжий приклад – СБУ зробила важливу справу і висунула підозру у держзраді одному з колишніх ватажків Слуги народу Дубінському. Але підозра або санкції досі не висунуті та не впроваджені проти близького партнера Дубінського Андрія Портнова, який активно діяв проти "Майдану".

Нагадаю, що наш союзник США у 2021 році ввів санкції проти Портнова. Але президент Зеленський США не підтримав, і в Україні санкції проти Портнова не впроваджені. Це ж ганьба на весь світ, всі ж це бачать.

Президент знімає показуху на річниці "Майдану", покладаючи квіти до меморіалу героям, вбитим режимом Януковича, а потім припиняє грати цю роль, і розв'язує питання з тими, хто сприяв вбивству майданівців, та призначає катів на найвищі державні посади.

Хто заважає Зеленському впровадити проти Портнова санкції так, як це зробили США? Може адвокат Портнова Олег Татаров – один із керівників МВС часів Януковича, відкритий ворог "Майдану", якого Зеленський призначив заступником голови Офісу президента і який фактично керує усіма правоохоронними органами?

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війна з росієюмайдан
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