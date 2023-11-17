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"Майдан-3" могут спровоцировать сами власти, а не российские спецслужбы. Чем именно

Цей матеріал також доступний українською
"Майдан-3" могут спровоцировать сами власти, а не российские спецслужбы. Чем именно

главный редактор Цензор.НЕТ
17.11.2023, 19:27

Главные вопросы тянутся к Офису президента

"Майдан-3" в Украине делает необходимым сама власть – потому что президент Зеленский открыто вводит в заблуждение украинское общество во многих принципиальных вопросах.

Вот свежий пример – СБУ сделала важное дело и выдвинула подозрение в госизмене одному из бывших вожаков Слуги народа Дубинскому. Но подозрение или санкции до сих пор не выдвинуты и не введены против близкого партнера Дубинского Андрея Портнова, активно действовавшего против "Майдана".

Напомним, что наш союзник США в 2021 году ввел санкции против Портнова. Но президент Зеленский США не поддержал, и в Украине санкции против Портнова не введены. Это же позор на весь мир, все же это видят.

Президент снимает показуху на годовщину "Майдана", возлагая цветы к мемориалу героям, убитым режимом Януковича, а затем прекращает играть эту роль, и решает вопрос с теми, кто способствовал убийству майдановцев, и назначает палачей на высшие государственные должности.

Кто мешает Зеленскому ввести против Портнова санкции так, как это сделали США? Может адвокат Портнова Олег Татаров – один из руководителей МВД времен Януковича, открытый враг "Майдана", которого Зеленский назначил замглавы Офиса президента и который фактически руководит всеми правоохранительными органами?

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