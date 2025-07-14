Москва програє війну з криміналом у регіонах уздовж кордону з Україною
Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation
Російська влада втрачає контроль над озброєними злочинцями в регіонах РФ, що межують з Україною. Ветерани війни Володимира Путіна в Україні, багато з яких мають кримінальне минуле або займалися мародерством під час свого перебування в Україні, повертаються додому зі своєю зброєю та становлять загрозу для місцевої влади. Деякі місцеві жителі також мають зброю, яка потрапила до Російської Федерації з російської армії в Україні.
У місцях, де фінансові та кадрові потреби війни Кремля проти України знищили місцеві поліцейські сили, озброєні ветерани та місцеві жителі мають нові можливості діяти поза законом зі зменшеним страхом помсти.
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