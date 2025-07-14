Всплеск криминального насилия в регионах РФ рядом с Украиной – иллюстрация того, что будет по всей России после возвращения участников вторжения

Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation

Российские власти теряют контроль над вооруженными преступниками в регионах России, граничащих с Украиной. Ветераны войны Владимира Путина в Украине, многие из которых имеют криминальное прошлое или занимались мародерством во время своего пребывания в Украине, возвращаются домой со своим оружием и представляют угрозу для местных властей. Некоторые местные жители также имеют оружие, которое попало в Российскую Федерацию из российской армии в Украине.

В местах, где финансовые и кадровые потребности войны Кремля против Украины уничтожили местные полицейские силы, вооруженные ветераны и местные жители получают новые возможности действовать вопреки закону и не опасаться возмездия за это.

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