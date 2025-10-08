Кремль побоюється, що "воєнкори" можуть створити в Росії прототип громадянського суспільства

Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation

Відносно невелика кількість учасників на санкціонованій російським урядом релігійно-націоналістичній процесії в Москві 7 вересня спонукала деяких незалежних аналітиків зробити висновок, що кількість праворадикальних активістів не є великою, принаймні в столиці РФ. Журналіст Андрій Перцев зазначає, що захід, який підтримувався Кремлем і став місцем згуртування для націоналістів, зібрав не більше 40 000 людей – незначну частину населення Москви, яке становить 15 млн.

Перцев дійшов висновку, що вплив радикальної правої, серед яких протестні елементи, такі як прихильники Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) чи покійного лідера ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, є перебільшеним і не становить загрози режиму.

