Поки російські С-300 безпорадно "дивилися в небо", американський десант за 30 хвилин захопив центр Каракаса. Світ став свідком роботи "цифрового мозку" Пентагону – надсекретної структури на базі ШІ, яка здатна паралізувати диктатуру, не зробивши жодного пострілу по радарах.

LIGA.net з’ясувала, як працює ця невидима зброя, що таке Project Maven і чи можливо повторити цей "технократичний переворот" у льодах Гренландії.