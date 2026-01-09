ШІ замість армії. "Цифровий мозок" Пентагону зламав режим Мадуро – чи витримає Гренландія
Мілана Головань
Кореспондентка LIGA.net у Брюсселі
Поки російські С-300 безпорадно "дивилися в небо", американський десант за 30 хвилин захопив центр Каракаса. Світ став свідком роботи "цифрового мозку" Пентагону – надсекретної структури на базі ШІ, яка здатна паралізувати диктатуру, не зробивши жодного пострілу по радарах.
LIGA.net з’ясувала, як працює ця невидима зброя, що таке Project Maven і чи можливо повторити цей "технократичний переворот" у льодах Гренландії.
