Ненадійність Трампа пробудила в Європи інстинкт мисливця
Колонка написана для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції
Країни Євросоюзу, нарешті, вийшли на затвердження 18-го пакета санкцій проти Росії. Його порядковий номер вказує на вже, здавалося б, рутинний характер нових обмежувальних заходів, але контекст ситуації перетворює цю подію на непересічну.
Нагадаємо, що спочатку 18-й пакет планувалося ухвалити на саміті ЄС у Брюсселі 26 червня, але в позу встали за традицією небайдужі до російських інтересів Словаччина та Угорщина, а головне – загальмував введення "пекельних санкцій" сенаторів Грема і Блюменталя американський Конгрес: Трамп ще не дозрів до покарання Путіна за незговірливість. Але ж саме удар дуплетом, одночасно з Брюсселя і з Вашингтона, надав би санкціям найбільшої ефективності.
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