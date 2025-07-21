Трамп хотів, щоб Європа взяла на себе тягар власної безпеки. Це вона і зробила. І водночас перетворила США з провідного партнера на веденого

Колонка написана для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції

Країни Євросоюзу, нарешті, вийшли на затвердження 18-го пакета санкцій проти Росії. Його порядковий номер вказує на вже, здавалося б, рутинний характер нових обмежувальних заходів, але контекст ситуації перетворює цю подію на непересічну.

Нагадаємо, що спочатку 18-й пакет планувалося ухвалити на саміті ЄС у Брюсселі 26 червня, але в позу встали за традицією небайдужі до російських інтересів Словаччина та Угорщина, а головне – загальмував введення "пекельних санкцій" сенаторів Грема і Блюменталя американський Конгрес: Трамп ще не дозрів до покарання Путіна за незговірливість. Але ж саме удар дуплетом, одночасно з Брюсселя і з Вашингтона, надав би санкціям найбільшої ефективності.

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