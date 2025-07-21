Трамп хотел, чтобы Европа взвалила на себя бремя своей безопасности. Это она и сделала. И одновременно превратила США из ведущего партнера в ведомого

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Страны Евросоюза, наконец, вышли на утверждение 18-го пакета санкций против России. Его порядковый номер указывает на уже, казалось бы, рутинный характер новых ограничительных мер, но контекст ситуации превращает это событие в незаурядное.

Напомним, что первоначально 18-й пакет планировалось принять на саммите ЕС в Брюсселе 26 июня, но в позу стали по традиции неравнодушные к российским интересам Словакия и Венгрия, а, главное, затормозил введение "адских санкций" сенаторов Грэма и Блюменталя американский Конгресс: Трамп еще не созрел к наказанию Путина за несговорчивость. А ведь именно удар дуплетом, одновременно из Брюсселя и из Вашингтона, придал бы санкциям наибольшую эффективность.

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