Європа стоїть на межі, з якої немає повернення. На Сході триває війна, а на Заході виникає потенційно ворожа Америка. Усе, чим Європа могла насолоджуватися за останні 35 років, закінчилося — тепер вона повинна прокинутися або загинути.

Це не перебільшення. На мою думку, Європа має два можливі майбутні шляхи: один, де вона відновлює свою силу і заявляє про себе, або інший, де вона капітулює та згасне в небутті, або, що гірше, перестане існувати такою, якою ми її знаємо.

Щоб забезпечити перше майбутнє і запобігти другому, необхідні три кроки: по-перше, Європа повинна відновити й модернізувати свою військову силу. По-друге, вона повинна відновити свою впевненість і діяти рішуче на міжнародній арені. По-третє, вона повинна відновити та зміцнити свою економічну потужність. Усі ці три кроки взаємопов'язані, і жоден з них не є необов'язковим.

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Матеріальна сила

Європа недостатньо інвестувала в оборону. Це не секрет. Її арсенали спустілі, а армії були ослаблені десятиліттями занедбання. І це також не секрет. Як результат, Європа стала матеріально слабкою — або принаймні набагато слабшою, ніж її розміри й багатство мали б дозволяти.