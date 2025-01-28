Европа стоит на грани, от которой нет возврата. На Востоке идет война, а на Западе возникает потенциально враждебная Америка. Все, чем Европа могла наслаждаться последние 35 лет, завершилось — теперь она должна проснуться или погибнуть.

Это не преувеличение. На мой взгляд, у Европы есть два возможных будущих пути: один, где она восстанавливает свою силу и заявляет о себе, или другой, где она капитулирует и исчезает в небытии, или, что еще хуже, перестает существовать такой, какой мы ее знаем.

Чтобы обеспечить первое будущее и предотвратить второе, необходимы три шага: во-первых, Европа должна восстановить и модернизировать свою военную мощь. Во-вторых, она должна восстановить уверенность в себе и действовать решительно на международной арене. В-третьих, она должна восстановить и укрепить свою экономическую мощь. Все эти три шага взаимосвязаны, и ни один из них не является необязательным.

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Материальная сила

Европа недостаточно инвестировала в оборону. Это не секрет. Ее арсеналы истощены, а армии ослаблены десятилетиями пренебрежения. И это тоже не секрет. В результате Европа стала материально слабой — или, по крайней мере, намного слабее, чем ее размеры и богатство должны были бы позволять.