Все вказує на те, що 2025 рік буде таким самим непередбачуваним, насильницьким і хаотичним, як і 2024-й. Однак, окрім боротьби та маневрів різних гравців по всьому світу, ключові тенденції впливатимуть на здатність і стійкість військових сил, а також на майбутнє війни. Ось п'ять з них, за якими варто спостерігати в 2025 році.

Роботизовані та алгоритмічні війни

Дистанційно керовані (і дедалі автономніші) системи з'явилися ще під час Другої світової війни. Однак їх використання значно зросло з 2022 року. В Україні, зокрема в операціях на землі та в морі, використовуються дрони, що взаємодіють з повітряними дронами. Обидві країни, Україна та Росія, почали застосовувати дрони, що керуються оптоволоконними кабелями.



