Заява Трампа після переговорів з Зеленським показує, що його ціль – зупинка війни по лінії фронту. Головне питання, що на це скаже Путін

Російські ЗМІ наразі повністю проігнорували заяву Трампа про лінію фронту. Така одностайність можлива лише з прямої вказівки Кремля. Кремль в таких випадках має три тактики: дає своє трактування; дозволяє ЗМІ потопити неприємну йому історію в вільній генерації ідей і домислів ЗМІ, а потім вибирає три-чотири ідеї, які зайшли найбільше, щоб кожен сам собі щось додумував або ж просто включає режим тиші.

Станом на зараз маємо режим тиші.

З чим повʼязаний цей режим тиші поки відповісти складно. Це може означати і підготовку до погодження на цю формулу і, одночасно, підготовку до того, щоб в Будапешті сказати "ні".

Розмова Трампа з Зеленським, схоже, була таким собі ультиматумом з наступними вводними: я (Трамп) добиваюся зупинки вогню по лінії фронту і погоджуюся на інші побажання Путіна (допущення російських партій до виборів, РПЦ, російська мова, відкликання судових позовів і (часткове) зняття санкцій). Поки неясно які вимоги поставить Росія по скороченню ракетної програми і взагалі нашої армії та ВПК. Ну а далі, якщо є домовленість, то протягом 45 днів відбудуться президентські вибори (можливо, разом з виборами до ВР).

В цьому контексті навіть теоретично не було шансів на те, щоб обговорювати Томагавки і енергетику. І я повторю те, що казав раніше: на цьому етапі Томагавки – це гібридна історія, а не воєнна. Путіна лякали: не підеш на угоду, знищимо нафтоперевалку.

Ще одне питання, яке поки винесене за дужки – ліцензія на видобуток рідкоземів на півночі Росії для американських компаній. Трамп після розмови з Путіним заявив, що чекає на економічні проекти, які стартуватимуть після мирної угоди. Це також буде частиною будапештської угоди (якщо угода буде). І Тут у Путіна надскладна ситуація, бо проти цього точно виступатиме Китай.

Трамп хоче увійти в переговори з Китаєм "миротворцем" для того, щоб не допустити єдиного фронту Китай-РФ. Але навіть якщо угоди не буде, Росія все одно залишатиметься в позиції, коли треба балансувати між Пекіном та Вашингтоном, а не лягти повністю під Пекін. Чому? Нагадую про Томагавки, які легко знову "витягнути" з-під столу.

Якщо переговори проваляться Трамп не зможе відійти від українського питання. Логіка виборів в США змусить його бути на нашій стороні, як мінімум в продажі зброї. Тому, цю страшилку варто відразу відкинути. Хоч її і будуть просовувати росіяни та корисні ідіоти.

