Хоча ця ситуація не є прямою аналогією до нашої, вона має потенціал вплинути на нас концептуально

Оголошене перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС планується реалізувати у три етапи. Цей процес має глибоке обґрунтування, але для повного розуміння необхідно присвятити цьому окрему розмову.

Що важливо усвідомити для нас, українців?

Передусім, це перша значна зовнішньополітична перемога Дональда Трампа. Пам’ятаєте, як на пресконференції у Мар-а-Лаго він заявив: "Якщо перемир’я не буде, я не знаю, що я з ними зроблю". Ця фраза буквально означала, що "пекло зійде на всіх вас". Це був потужний публічний сигнал.

І хто насправді досяг перемир’я? Чи це заслуга адміністрації Байдена? Ні. Безумовно, ця адміністрація докладала зусиль, але це перемир’я стало болючим ударом для Байдена, адже значну роль у ньому відіграв Трамп.

Зокрема, ключовою фігурою став Стів Віткофф – спеціальний представник Трампа, який координував переговори між Вашингтоном, Дохою (столицею Катару), ХАМАС і Ізраїлем. У процесі також брали участь Єгипет, Саудівська Аравія та ОАЕ.

Завдяки своєму підходу до зовнішньої політики Трамп досяг цього результату ще до своєї інавгурації. Це визнано на міжнародній арені як його вагомий успіх.

Як далі розвиватиметься ситуація? Наступні етапи передбачають стабілізацію, поступовий вихід ізраїльських військ за визначеними процедурами, надання гуманітарної допомоги та відбудову.

Ці поняття нам, українцям, добре знайомі. Хоча ця ситуація не є прямою аналогією до нашої, вона має потенціал вплинути на нас концептуально.

Дії Трампа демонструють інший підхід до геополітики, порівняно з Байденом. Як я завжди кажу: якщо маєш важіль впливу, покажи його. У геополітиці важелі або працюють, або їх краще приховати.

Адміністрація Байдена не змогла ефективно використати свої можливості, тоді як Трамп їх реалізував. Цей успіх визнають навіть його критики. У майбутньому подібні досягнення можуть повторюватися – через спеціальних представників, неофіційні канали та колосальні ресурси.

Стиль роботи Трампа на Близькому Сході, хоча й не буде точним шаблоном для інших регіонів, матиме свій вплив і на Україну. Це важливо розуміти не лише у контексті близькосхідної політики, а й з погляду впливу на наше майбутнє.

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Перемога Трампа – це не лише факт, а й сигнал, який ми маємо враховувати, зокрема, маючи на увазі активність його спеціального представника по Україні Кіта Келлога і його майбутні візити.

Думку автора висловлено в рамках формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGAnet.

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