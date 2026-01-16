"Сьогодні російська мова помінялась з українською місцями. Мова кабінету – це українська мова, а мова вулиці – російська. Але це маятник. І дуже важливо, щоб українська мова з мови жертви не стала мовою-катом. І тільки питання часу, коли маятник хитнеться в інший бік", – вважає мовознавиця та професорка Нацакадемії СБУ Орися Демська, нова гостя формату "Клімкін питає".

Разом з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним Демська розбирає українську мову не лише як символ, але і як інструмент влади, ідентичності та виживання нації. Як війна спрощує мову – і водночас робить її жорсткішою, чи справді граматика здатна формувати політичну долю народів і чому міф про "селянську" українську досі працює навіть після 2022 року.

У центрі дискусії – мовна політика, конкуренція з англійською, місце російської мови в Україні й складне питання ставлення до російськомовних громадян. Окремо – мова як "м’яка сила", культурний капітал і навіть бізнес-продукт: чому англійська стала глобальною, чи можна "продати" українську і як мова визначає не лише минуле, а й майбутнє політичної нації.

