Думка
Російська мобілізація не справляється: як це позначиться на літній воєнній кампанії
Ксенія Кирилова
Журналістка, письменниця, експерт американських аналітичних центрів
Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation
Після успішного удару України по російських аеродромах 1 червня ("Операція "Павутина") Кремль відмовився від удавання, що серйозно веде мирні переговори, посиливши удари у Києві, Одесі та інших містах. Росія розраховує на свій літній наступ, щоб досягти капітуляції України або, як мінімум, сприятливих умов для припинення вогню. Але незалежні розслідування мобілізації в Росії суперечать заявам Володимира Путіна про те, що все більше росіян готові воювати в Україні, оскільки набір рекрутів сповільнився у першій половині 2025 року.
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