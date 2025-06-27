Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation

Після успішного удару України по російських аеродромах 1 червня ("Операція "Павутина") Кремль відмовився від удавання, що серйозно веде мирні переговори, посиливши удари у Києві, Одесі та інших містах. Росія розраховує на свій літній наступ, щоб досягти капітуляції України або, як мінімум, сприятливих умов для припинення вогню. Але незалежні розслідування мобілізації в Росії суперечать заявам Володимира Путіна про те, що все більше росіян готові воювати в Україні, оскільки набір рекрутів сповільнився у першій половині 2025 року.