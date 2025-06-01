Служба безпеки України масовано атакувала російські аеродроми дронами, запущеними з фур.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої Служба безпеки атакувала 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року. Реалізацію задуму операції забезпечив голова СБУ Василь Малюк, а координував її президент Володимир Зеленський.

"Навіть якщо цифри уражень хоча б частково підтвердяться, Росія за весь час свого існування таких втрат не несла", – каже LIGA.net авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Ця операція – надзвичайно складна організаційно і логістично – була б неможлива без агентурної мережі на території Росії, уточнює LIGA.net генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Як "Павутина" Малюка вплине на подальшу долю російської авіації та ракетні обстріли України – коротко.