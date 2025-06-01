Малюк плете "Павутину". Як СБУ атакувала дронами аеродроми РФ і які наслідки це матиме
Служба безпеки України масовано атакувала російські аеродроми дронами, запущеними з фур.
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої Служба безпеки атакувала 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року. Реалізацію задуму операції забезпечив голова СБУ Василь Малюк, а координував її президент Володимир Зеленський.
"Навіть якщо цифри уражень хоча б частково підтвердяться, Росія за весь час свого існування таких втрат не несла", – каже LIGA.net авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.
Ця операція – надзвичайно складна організаційно і логістично – була б неможлива без агентурної мережі на території Росії, уточнює LIGA.net генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
Як "Павутина" Малюка вплине на подальшу долю російської авіації та ракетні обстріли України – коротко.