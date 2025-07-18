Треба адаптувати армію та країну до реалій довгострокової війни

Володимир Зеленський сказав, що демобілізації не буде, буде лише ротація.

Це – гірка правда. Вона полягає у тому, що Росія збирається воювати з нами "вічно" (цитата Володимира Мединського, помічника президента РФ, 16 травня 2025 року).

Але – без паніки. Справимося. За нами – багато вільних людей і багатих урядів. У нас самих ще повно сил. Аби було розуму ці сили залучити.

Нам "всього лише" треба пристосувати армію і країну до довгострокової війни.

Раніше ми навіть не намагалися, тож якщо ми цим займемося, нам зразу стане легше.

Наприклад, нам треба публічно і гучно дати відповідь на питання – скільки ми очікуємо часу служби від середнього мобілізованого? Ми серйозно вважаємо, що, як вимагають нинішні правила, ця людина має воювати на фронті постійно, а якщо переміщатися тимчасово у тил, то жити у режимі трудової колонії? Хтось взагалі має приклади відновлення через таке "відновлення"?

Чи може краще – рік через рік на фронті, два через два? Пів року через пів року?

Читайте також Сирський про демобілізацію: Близько 350 000 військових звільнилися б одразу

Ага, людей не вистачає? А 107 000 СЗЧ (самовільне залишення частини. – Ред.) за поточний рік?

Це скільки європейських армій у нас тільки з нового року утекло? А хтось взагалі цих людей переслідує за законом? А, так, виявляється, ви вважаєте, що це не злочин? Тоді що це?

Якщо СЗЧшники не боягузи і не зрадники, якщо вони дійсно не винуваті, що не можуть служити у своїх частинах, – то яка, чорт забирай, найпопулярніша причина?

А хтось ретельно розбирався, чому так? Проводив реальну аналітику, а не паперові "розслідування"? Карав, приміром, тих, хто втупу посилав людей на смерть? Багато ми чули про такі покарання?

Ах, ви кажете, більшість СЗЧ – боягузи і зрадники? Вони вчинили тяжкий злочин? Тоді чому лише у 3,3% випадків повідомлено про підозру (але це ще навіть не рішення суду першої інстанції)?

На що ми розраховуємо взагалі? Яким чином із такими підходами ми збираємося тримати армію купи?

Ще раз кажу – 107 000 тільки за пів року. Приблизно як армія Іспанії. На друге півріччя очікуємо армію Італії.

Читайте також Рада продовжила строк добровільного повернення на службу після СЗЧ до 30 серпня

А на 2026 рік? За моїми відчуттями, на фронті реально воює тисяч 400, тож до 2027 року втече саме така цифра. Чи настане взагалі для нас 2027 рік?

Словом, прийшов новий міністр, тож давайте сідати і думати, як це все поміняти, як побудувати армію, що збереже державність. Годі сподіватися на "дипломатичні зусилля", солдатів нам у вигляді військової допомоги ніхто не надішле Новою поштою, нам треба все придумати САМИМ.

Повторюся – в країни є людський ресурс, є великі сили. Просто треба не жити у брехні.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net