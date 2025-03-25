Швидкий мир неможливий: як Путін маніпулює Трампом і затягує війну
Ер-Ріяд-2. Швидкий мир – поки міф.
Логіка дій росіян зводиться до формули: пропонувати багато, просити неможливе, тягнути час.
Отже, як це працює?
Путін пропонує американцям низку високомаржинальних угод. Я неодноразово писав і говорив: пропозиція РФ зводиться до того, що американцям пропонують не просто увійти у видобуток і розробку Арктики. Їм віддають посередництво в торгівлі підсанкційними товарами в недружніх країнах (перш за все ЄС).
Разом з тим, Путін вирішив підіграти логіці Трампа. І тому він готовий говорити, як кажуть, навіть про частки в Росатомі й Роскосмосі. І це головний фактор тиску на Трампа. На кону, повторюся, десятки мільярдів доларів щороку.
В обмін він просить дві речі: зняття санкцій і визнання російськими українських територій. І паралельно тягне час. Навіщо?
- Він хоче провести літню воєнну кампанію, бо вважає, що ми посиплемося (і це остання кампанія, що можлива без мобілізації).
- Йому потрібно підготувати Росію до мирного життя й особливо потрібно закрити питання з можливими мовчазним спротивом 30-35% ура-патріотів, які вже є кістяком антипутінської ура-патріотичної меншості. Але меншості, теоретично, готової до агресії.
- Він готується до того, що Трамп спіткнеться. І його головна зовнішня гра – стати потрібним одночасно і США, і Китаю перед їхніми майбутніми переговорами. Це той зовнішньополітичний фактор, на який ми маємо особливо звернути увагу. І тут поле гри – світ.
Швидкого миру не буде (його вірогідність низька). Але крім воєнної й дипломатичної кампанії нам явно не вистачає інформаційної кампанії в США "Путін маніпулює Трампом".
Справа в тому, що у Путіна є до двох місяців, коли він може тягнути час і знайти такі точки впливу на Трампа, які дозволять останньому закрити очі на маніпуляції.
Довше тягнути час буде нереалістично – це стане аж надто помітним.
І в Трампа буде два варіанти – або вводити санкції проти Росії, або переключитися на щось інше.
Нам не можна допустити переключення на щось інше.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.