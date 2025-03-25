Нам явно не хватает информационной кампании в США

Эр-Рияд-2. Быстрый мир – пока миф.

Логика действий россиян сводится к формуле: предлагать многое, просить невозможное, тянуть время.

Итак, как это работает?

Путин предлагает американцам ряд высокомаржинальных сделок. Я неоднократно писал и говорил: предложение РФ сводится к тому, что американцам предлагают не просто войти в добычу и разработку Арктики. Им отдают посредничество в торговле подсанкционными товарами в недружественных странах (прежде всего ЕС).

При этом Путин решил подыграть логике Трампа. И поэтому он готов обсудить, как говорят, даже вопрос о долях в Росатоме и Роскосмосе. И это главный фактор давления на Трампа. На кону, повторюсь, десятки миллиардов долларов ежегодно.

В обмен он просит две вещи: снятие санкций и признание российскими украинских территорий. И параллельно тянет время. Зачем?

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Он хочет провести летнюю военную кампанию, потому что считает, что мы посыплемся (и это последняя кампания, возможная без мобилизации).

Ему нужно подготовить Россию к мирной жизни и особенно важно закрыть вопрос с возможным молчаливым сопротивлением 30-35% ура-патриотов, которые уже являются костяком антипутинского ура-патриотического меньшинства. Но меньшинства, теоретически готового к агрессии.

Он готовится к тому, что Трамп споткнется. И его главная внешняя игра – стать нужным одновременно и США, и Китаю перед их будущими переговорами. Это тот внешнеполитический фактор, на который мы должны обратить особое внимание. И здесь поле игры – мир.

Быстрого мира не будет (его вероятность низкая). Но кроме военной и дипломатической кампании нам явно не хватает информационной кампании в США "Путин манипулирует Трампом".

Дело в том, что у Путина есть до двух месяцев, когда он может тянуть время и найти такие точки влияния на Трампа, которые позволят последнему закрыть глаза на манипуляции.

Дольше тянуть время будет нереалистично – это станет слишком заметным.

И у Трампа будет два варианта – либо вводить санкции против России, либо переключиться на что-то другое.

Нам нельзя допустить переключения на что-то другое.

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