Оскільки адміністрація Трампа розпочинає свої зусилля щодо досягнення миру в Україні, одне з ключових питань, яке потребує вирішення, стосується забезпечення майбутньої безпеки України як частини будь-якої угоди.

Розгляд цього питання привів до пропозицій про створення багатонаціональних сил, які здебільшого складатимуться з європейців. Іноді ці сили називають "миротворчими". Водночас в інших контекстах їх описують як "сили стримування" чи "сигнальний механізм", хоча ці поняття суттєво відрізняються.

Попереджувальний барʼєр

Більш надійною альтернативою ніж миротворці може стати створення "сигнального механізму", "попереджувального барʼєра" (іноді також називають "пластиковим бар'єром"). Цей термін виник під час Холодної війни, коли війська союзників були розміщені на кордоні між НДР та ФРН.