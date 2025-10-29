Китайський лідер Сі Цзіньпін 30 жовтня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Південній Кореї, в місті Пусан. Їх переговори мають послабити торговельні суперечки між двома найбільшими економіками світу.

Це перша зустріч за шість років. Головними темами будуть торговельні бар’єри між країнами та взаємні обмеження щодо продажу різних товарів. Проте також Трамп хоче переконати Сі зменшити підтримку Росії, щоб Путін згодився припинити війну.

LIGA.net перечитала CNN, The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal та переповідає п’ять фактів, які слід знати про зустріч. Що на столі?