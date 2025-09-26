Настрій виборців не залишає Трампу шансів наближатися до Москви і змушує його чинити все більший тиск на Путіна

Цього тижня головною темою обговорення став візит Зеленського в США, зокрема його зустріч з президентом США Трампом, а також виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Зеленський зазначив, що міжнародні організації не справляються зі своєю роллю гарантів миру. Як приклади він навів конфлікти в Судані, Палестині, Сомалі, а також ситуацію в Сирії. За його словами, відсутність дієвих рішень призводить до продовження кровопролиття. "Міжнародні інституції стали слабкими. І через це безумство триває", – підкреслив президент України.

Особливу увагу він приділив ризику радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС, яка фактично розташована в зоні бойових дій. "Вчора атомну електростанцію було відключено від електроенергії. Це найбільша АЕС в Європі, і ми всі живемо під загрозою аварії", – сказав Зеленський.

Президент України також окремо зупинився на загрозах, пов'язаних з розвитком технологій. "Ми переживаємо найруйнівніший етап збройної гонитви, оскільки він передбачає використання штучного інтелекту, і зараз немає жодних реальних гарантій безпеки", – попередив він.

