Настроения избирателей не оставляют Трампу шансов заигрывать с Москвой и вынуждают его оказывать все большее давление на Путина

На этой неделе главной обсуждаемой темой стал визит Зеленского в США, в частности его встреча с президентом США Трампом, а также выступление на Генассамблее ООН. Зеленский отметил, что международные организации не справляются с ролью гарантов мира. В качестве примеров он привел конфликты в Судане, Палестине, Сомали, а также ситуацию в Сирии. По его словам, отсутствие действенных решений приводит к продолжению кровопролития. "Международные институты стали слабыми. И по этой причине это безумие продолжается", – подчеркнул президент Украины.

Особое внимание он уделил риску радиационной катастрофы на Запорожской АЭС, которая находится фактически в зоне боевых действий. "Вчера атомная электростанция была обесточена. Это крупнейшая в Европе АЭС, и все мы живем под угрозой аварии", – сказал Зеленский.

Также Зеленский отдельно остановился на угрозах, связанных с развитием технологий. "Мы переживаем наиболее разрушительный этап гонки вооружений, потому что он предусматривает использование искусственного интеллекта, и сейчас нет никаких реальных гарантий безопасности", – предупредил он.

