Не можна допустити, щоб Трамп продав Україну – його політика підриває основи демократії

ЛОНДОН – З усіх нерозважливих дій президента США Дональда Трампа, які він вчинив із початку свого другого терміну, жодна не є більш небезпечною, ніж його спроба змусити Україну прийняти те, що він називає "мирною угодою".

Початковий "план" Трампа з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні – як повідомляється, підготовлений спеціальним посланником США і девелопером Стівом Віткоффом разом із Кирилом Дмитрієвим, головою Фонду національного добробуту Росії – нагадує список бажань Кремля та капітулює перед кожною вимогою лідера Росії Володимира Путіна. Відтоді американські та українські переговірники "виправили" документ, але проросійська пропозиція Трампа і його погроза залишити президента України Володимира Зеленського "самого продовжувати чинити опір", якщо він не прийме умови, має стати сигналом тривоги у всій Європі – та за її межами.

