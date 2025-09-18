Україна не тільки обстояла, а й закріпила національну ідентичність, необхідну для існування суверенної держави

Цей текст є перекладом з англійської виступу автора на київському міжнародному форумі Ялтинської економічної стратегії (YES-2025). Переклад відредаговано із завданням максимально зберегти авторську інтонацію і повністю передати сенс, який автор вкладав у текст виступу.

Будь-хто, хто дивився інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним, знає, що "насправді" глибинні причини війни криються в історії, "зовнішньому управлінні" і в тому, що українців "помилково вважають окремою нацією". Звідси випливає мета війни – вона, по суті, полягає в тому, щоб позбавити Україну державності.

Тому збереження державності України – це абсолютно необхідний елемент усього того, що і буде вважатися перемогою.

І Україна вже здобула цілу низку перемог у битвах цієї війни, пов'язаних із державністю та ідентичністю.

