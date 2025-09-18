Три победы, которые Украина уже одержала
Этот текст является переводом с английского выступления автора на киевском международном форуме Ялтинской экономической стратегии (YES-2025). Перевод отредактирован с задачей максимально сохранить авторскую интонацию и полностью передать смысл, который автор вкладывал в текст выступления.
Любой, кто смотрел интервью Такера Карлсона с Путиным, знает, что "на самом деле" глубинные причины войны кроются в истории, "внешнем управлении" и в том, что украинцев "ошибочно считают отдельной нацией". Отсюда вытекает цель войны – она, вв сущности, заключается в том, чтобы лишить Украину государственности.
Поэтому сохранение государственности Украины – это абсолютно необходимый элемент всего того, что и будет считаться победой.
И Украина уже одержала целый ряд побед в сражениях этой войны, связанных с государственностью и идентичностью.
