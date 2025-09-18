Украина не только отстояла, но и закрепила национальную идентичность, которая необходима для существования суверенного государтства

Этот текст является переводом с английского выступления автора на киевском международном форуме Ялтинской экономической стратегии (YES-2025). Перевод отредактирован с задачей максимально сохранить авторскую интонацию и полностью передать смысл, который автор вкладывал в текст выступления.

Любой, кто смотрел интервью Такера Карлсона с Путиным, знает, что "на самом деле" глубинные причины войны кроются в истории, "внешнем управлении" и в том, что украинцев "ошибочно считают отдельной нацией". Отсюда вытекает цель войны – она, вв сущности, заключается в том, чтобы лишить Украину государственности.

Поэтому сохранение государственности Украины – это абсолютно необходимый элемент всего того, что и будет считаться победой.

И Украина уже одержала целый ряд побед в сражениях этой войны, связанных с государственностью и идентичностью.

