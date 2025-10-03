Цікаво спостерігати, як медіа, які зазвичай одержимі дрібними полями на Донбасі, нарешті усвідомлюють, що українці системно намагаються розібрати нафтове перероблювання та дистрибуцію Росії. Після того як ці стратегічні удари протягом років здебільшого ігнорували або применшували, фактично недооцінюючи користь далекобійних ударів загалом, дедалі більше людей починають розуміти, що відбувається.

Я надам загальний огляд того, що важливо в цих атаках, зосередившись у цьому випадку на тому, чому атакують нафтопереробні заводи та що є критичним в атаках на них.

Чому нафтопереробні заводи?

Їх атакують тому, що вони великі, нерухомі та мають ключові компоненти, які дуже важко замінити. Іншими словами, якщо вони не мають глибокої оборони (а російська протиповітряна оборона виглядає досить нерівномірною), вони стають цінними цілями для ударів із порівняно високим шансом успіху.

Основна місія заводу – брати нафту й розкладати її на складові частини. Тому він складається з великих резервуарів для зберігання та змішування, а також різних установок, які розщеплюють нафту та перетворюють її на різні види палива.

