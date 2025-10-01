Часу більше немає. Путін розраховує на те, що Європа вагатиметься. Ми маємо довести, що він помиляється

Німецький експерт з питань безпеки та колишній чиновник Міністерства оборони Ніко Ланґе окреслює дорожню карту для поразки Путіна та повернення миру на європейський континент.

Від Мадрида до Парижа, від Берліна до Варшави листя змінює барви, утворюючи розкішний калейдоскоп золотого, помаранчевого й червоного. Родини гуляють вулицями, насолоджуються кав’ярнями, сміх дітей лунає під осіннім сонцем.

У Костянтинівці, на сході України, листя також сяє яскравими барвами. Але вулиці порожні, і головний звук тут – російська артилерія. Війська Володимира Путіна повільно стискають місто в кільце, й лише небагато з його 67 000 мешканців залишилися. Ті, хто лишився, здебільшого літні, як-от бабуся Люба, яка вперто відмовляється виїхати. У записці до однієї зі своїх доньок у Німеччині вона написала: "Листя таке ж барвисте, як завжди, але діти всі пішли. Чи Європа ще чує наш поклик?"

Це питання вражає в саме серце. Війна Путіна – не далекий конфлікт у віддаленому Донбасі. Це війна, яку Росія веде і далі проти всієї Європи – проти нашої безпеки, нашої свободи й нашого майбутнього.

