Колонка написана для Haqqin.az, передрук із відома і дозволу редакції



Світ тоне в бурі негативної енергії. Слова більше нічого не виражають, а тільки руйнують. Вони клекочуть, б'ються, тягнуть одне одного за язики, скрегочуть зубами. Достаток слів не створює порядок, а тільки посилює хаос. Але навіть якщо за цими словами немає нічого, їх все одно продовжують обговорювати.

Маси, зачаровані яскравими обгортками обіцянок, вслухаються в безглуздість, щоб почути те, що хочуть. А отримують у підсумку ілюзії, переплутані з реальністю.

Ось Дональд Трамп оголосив, що зробить із приводу російсько-української війни "важливу заяву". І він її зробив. Ось тільки важливого в ній не було ані слова. Усе ті самі шаблони, усе та сама показуха. Гучна риторика самопризначеного альфа-самця світової політики вже не викликає ні страху, ні захоплення, ні навіть розчарувань. Порожнє відлуння людини, яка занадто часто і не по суті кричала: "Вовки!". Довіра до його слів давно розпорошена за вітром.



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