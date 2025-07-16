Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции





Мир тонет в буре негативной энергии. Слова больше ничего не выражают, а только разрушают. Они клокочут, дерутся, тянут друг друга за языки, скрежещут зубами. Изобилие слов не создает порядок, а только усугубляет хаос. Но даже если за этими словами нет ничего, их все равно продолжают обсуждать.

Массы, зачарованные яркими обертками обещаний, вслушиваются в бессмыслицу, чтобы услышать то, что хотят. А получают в итоге иллюзии, перепутанные с реальностью.

Вот Дональд Трамп объявил, что сделает по поводу российско-украинской войны "важное заявление". И он его сделал. Вот только важного в нем не было ни слова. Все те же шаблоны, все та же показуха. Громогласная риторика самоназначенного альфа-самца мировой политики уже не вызывает ни страха, ни восторга, ни даже разочарований. Пустое эхо человека, слишком часто и не по существу кричавшего: "Волки!". Доверие к его словам давно распылено по ветру.



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