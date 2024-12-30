Минулого тижня була яскраво підкреслена глобальна природа цієї війни. Від Балтії до Північної Кореї, від Азербайджану до Сирії – війна триває, спричиняючи важливі наслідки в різних куточках світу.

Якщо ви ще не помітили, Росія веде війну з Європою

Напередодні сталася одна з найдивніших історій у Балтійському морі, яка показала, як ця війна, і я дійсно маю на увазі "війну", поширюється. У середу (на Різдво) фіни та естонці помітили, що енергетична лінія Estlink 2, яка з’єднує ці дві держави й проходить дном Балтійського моря, зазнає нападу.

Здавалося, що якесь судно тягнуло свій якір уздовж морського дна поблизу лінії електропередачі — намагаючись зачепити її та пошкодити.

Це був фактично другий серйозний напад на європейську інфраструктуру в Балтійському морі трохи більше ніж за місяць. І ці атаки — лише частина того, що Росія робить проти Європи. Були також спроби саботажу вантажних авіаліній і підпали підприємств, які виробляють європейську зброю.