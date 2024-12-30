На прошлой неделе была ярко подчеркнута глобальная природа этой войны. От Балтии до Северной Кореи, от Азербайджана до Сирии – война продолжается, вызывая важные последствия в разных уголках мира.

Если вы еще не заметили, Россия ведет войну с Европой

Накануне произошла одна из самых удивительных историй в Балтийском море, которая показала, как эта война, и я действительно имею в виду войну, распространяется. В среду (на Рождество) финны и эстонцы заметили, что энергетическая линия Estlink 2, соединяющая эти два государства и проходящая по дну Балтийского моря, подвергается нападению.

Казалось, что какое-то судно тянуло свой якорь вдоль морского дна вблизи линии электропередачи — пытаясь задеть ее и повредить.

Это было фактически второе серьезное нападение на европейскую инфраструктуру в Балтийском море за чуть больше месяца. И эти атаки лишь часть того, что Россия делает против Европы. Были также попытки саботажа грузовых авиалиний и поджоги предприятий, которые производят европейское оружие.