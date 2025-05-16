Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation

Російська економіка і далі погіршується на тлі війни, яку Москва веде проти України.

Хоча оборонно-промисловий комплекс демонструє незначне зростання, приватний сектор стагнує. Зокрема, скорочується виробництво продуктів харчування й напоїв, меблів, нафтопродуктів; спостерігається спад у деревообробній галузі, металургії й автомобілебудуванні. Спад охоплює також інвестиційну діяльність і споживчий попит.

Статистика доходів росіян спотворена війною.

Загалом, доходи начебто зростають, але це стосується лише тих, хто прямо залучений до війни або військового виробництва.

З 2022 року у 22% населення РФ доходи зросли у півтора раза або більше. Ще 40% зазнали помірного зростання (від 3 до 25%). Водночас приблизно чверть домогосподарств стали заробляти менше, а 20% – втратили понад 10% доходу.

Навіть прорежимні Telegram-канали визнають, що 71% росіян живуть за межею бідності або на межі виживання, а ситуацію з доходами сприймають як стагнацію.

Розрив між військовим та цивільним секторами економіки зростає.

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Звіт про різке зростання кількості охочих підписати контракт із Міноборони Росії логічний на тлі кризи у приватному секторі. Незалежні журналісти повідомляють, що у першу декаду квітня темпи вербування до армії РФ були найвищими з початку року. З 1 по 10 квітня 993 росіянина підписали контракт із Міноборони на службу в армії.