Технології впливають на рішення страховиків. Але іноді це закінчується жахливо

4 грудня в Нью-Йорку застрелили генерального директора медичної страхової компанії UnitedHealthcare (UNH) Браяна Томпсона. Це сталося за кілька годин до його виступу на щорічному Дні інвестора.

На гільзах, знайдених на місці злочину, були слова "deny", "defend", "depose" — критики часто використовують ці терміни для опису політики страхових компаній, що затягують або відмовляють у виплатах і захищають свої рішення в суді.

Вбивцю впіймали через кілька днів, ним виявився 26-річний Луїджі Маньйоне. Слідство звернуло увагу на суперечливість його дій: ретельна підготовка до злочину (непомітна дорога автобусом до Нью-Йорка, використання "примарної" зброї без серійних номерів) поєднувалася з залишеними слідами та відкритим показуванням обличчя.

До чого тут ШІ?

Галузь медичного страхування у США опинилася під пильною увагою через використання ШІ. Нещодавній звіт свідчить, що страхові компанії, зокрема UnitedHealth, впроваджують ШІ-інструменти для відмови у виплатах Medicare Advantage.

Стало відомо про збільшення відмов у покритті після госпітальної допомоги, яке збіглося з використанням ШІ-моделі nH Predict від дочірньої компанії naviHealth. Через це UnitedHealth і Humana вже стали об’єктами судових позовів, у яких стверджується, що алгоритми впливали на рішення персоналу всупереч думкам лікарів та родин пацієнтів.

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Наразі незрозуміло, чи існує прямий зв’язок між використанням ШІ-моделей у страхуванні та вбивством Томпсона. Однак вдова вбитого згадувала, що він часто отримував погрози, пов’язані зі страховими виплатами.

Гарний кейс, коли технології використовують для максимізації прибутків без врахування соціальних наслідків.

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