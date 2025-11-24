Коротко
"Відкласти глобальну війну". 5 ознак, що епоха миру завершується – аналіз Foreign Affairs
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Світ прожив найдовший період без війн між великими державами, але тріщини в крихкій стабільності вже стають небезпечними. На тлі ядерних загроз, геополітичного вирівнювання та реваншистських амбіцій людство стоїть на порозі третьої світової.
США доведеться переосмислити свою роль у світі, адже їх сила більше не беззаперечна. Про це пишуть професор Гарвардського університету Грем Еллісон та колишній заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів (2011-2015), голова Консультативної ради з питань розвідки при президенті Джо Байдені (2022-2025) Джеймс Віннефельд-молодший у Foreign Affairs. LIGA.net переповідає коротко.
