Світ прожив найдовший період без війн між великими державами, але тріщини в крихкій стабільності вже стають небезпечними. На тлі ядерних загроз, геополітичного вирівнювання та реваншистських амбіцій людство стоїть на порозі третьої світової.

США доведеться переосмислити свою роль у світі, адже їх сила більше не беззаперечна. Про це пишуть професор Гарвардського університету Грем Еллісон та колишній заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів (2011-2015), голова Консультативної ради з питань розвідки при президенті Джо Байдені (2022-2025) Джеймс Віннефельд-молодший у Foreign Affairs. LIGA.net переповідає коротко.