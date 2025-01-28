У країні багато ображених, чим можуть скористатися популісти і Кремль

Схоже, саме зараз закладається основа майбутньої "Української мрії".

Платформа, єдиною об'єднавчою ідеологією якої буде ресентимент. Платформа ображених.

Ображених на українську мову, ображених за втрату своєї російської елітарності, ображених на 73%; ображених на Захід, який не поспішає; ображених на грантоїдів; ображених конченим українським неправосуддям, яке випускає на волю суддю, що п'яним покалічив і вбив людей;

Ображених на українську соціалку, якої не вистачає на всіх, але вистачає на прокурорів-інвалідів; ображених на те, що їх відсунули від кормушки; ображених принизливим переховуванням від мобілізації та ображених роками війни без підміни.

Питання суто технологічне – упакувати це все в достатньо розмиту та невизначену ідеологічну оболонку, щоб відлякати якнайменше ображених – ультраправих та ліваків, консерваторів та космополітів, ватників і тих, хто боронив Україну з першого дня, підприємців та вчительок, біженців та тих, хто в Україні.

Щось середнє між "Ми їм всім покажемо", Make Ukraine Great Again та ЗаЄдУ. Так, щоб кожен побачив там щось своє – те, що болить.

Далі технологія проста – таргетоване просування в немодерованих соцмережах. Привіт, Румуніє.

І, звісно, глибоко в дупі цього популістичного Франкенштейна буде рука Кремля.

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Мене відверто лякає такий сценарій. З кожною помилкою нашої влади та наших партнерів база такої платформи зростатиме. Якщо не через рік, то за 2-3 отримаємо те, від чого потерпають уже багато європейських країн.

Єдине, що мене заспокоює, – мені поки складно уявити, щоб такий проєкт зібрав достатню кількість виконавців, функціонерів, підрядників. Я сумніваюся, що є стільки водночас спроможних і безпринципних виродків.

Множини "спроможних" і "безпринципних" мають малий перетин. На кожного розумного Портнова припадає десять тупорилих Шаріїв.

Але тримайте в голові цей сценарій. Це я прошу і військових, і депутатів, і урядовців, і підприємців, і громадянське суспільство.

Всіх-всіх, кому справді небайдужа наша країна.

Занадто велику ціну платимо, щоб піти шляхом Грузії чи Угорщини.

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