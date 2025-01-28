Схоже, саме зараз закладається основа майбутньої "Української мрії".

Платформа, єдиною об'єднавчою ідеологією якої буде ресентимент. Платформа ображених.

Ображених на українську мову, ображених за втрату своєї російської елітарності, ображених на 73%; ображених на Захід, який не поспішає; ображених на грантоїдів; ображених конченим українським неправосуддям, яке випускає на волю суддю, що п'яним покалічив і вбив людей;

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Ображених на українську соціалку, якої не вистачає на всіх, але вистачає на прокурорів-інвалідів; ображених на те, що їх відсунули від кормушки; ображених принизливим переховуванням від мобілізації та ображених роками війни без підміни.

Питання суто технологічне – упакувати це все в достатньо розмиту та невизначену ідеологічну оболонку, щоб відлякати якнайменше ображених – ультраправих та ліваків, консерваторів та космополітів, ватників і тих, хто боронив Україну з першого дня, підприємців та вчительок, біженців та тих, хто в Україні.

Щось середнє між "Ми їм всім покажемо", Make Ukraine Great Again та ЗаЄдУ. Так, щоб кожен побачив там щось своє – те, що болить.

Далі технологія проста – таргетоване просування в немодерованих соцмережах. Привіт, Румуніє.

І, звісно, глибоко в дупі цього популістичного Франкенштейна буде рука Кремля.

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Мене відверто лякає такий сценарій. З кожною помилкою нашої влади та наших партнерів база такої платформи зростатиме. Якщо не через рік, то за 2-3 отримаємо те, від чого потерпають уже багато європейських країн.

Єдине, що мене заспокоює, – мені поки складно уявити, щоб такий проєкт зібрав достатню кількість виконавців, функціонерів, підрядників. Я сумніваюся, що є стільки водночас спроможних і безпринципних виродків.

Множини "спроможних" і "безпринципних" мають малий перетин. На кожного розумного Портнова припадає десять тупорилих Шаріїв.

Але тримайте в голові цей сценарій. Це я прошу і військових, і депутатів, і урядовців, і підприємців, і громадянське суспільство.

Всіх-всіх, кому справді небайдужа наша країна.

Занадто велику ціну платимо, щоб піти шляхом Грузії чи Угорщини.

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