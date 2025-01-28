Кажется, что именно сейчас закладывается основа будущей "Украинской мечты".

Платформа, единой объединяющей идеологией которой будет ресентимент. Платформа обиженных.

Обиженных на украинский язык, обиженных за утрату своей российской элитарности, обиженных на 73%; обиженных на Запад, который не торопится; обиженных на грантоедов; обиженных конченым украинским неправосудием, которое выпускает на свободу судью, который пьяным покалечил и убил людей;

Читайте также
Дело не в заявлениях Бойко, а в целях россиян на 2025 год. Какие они?

Обиженных на украинскую социальную помощь, которой не хватает для всех, но хватает для прокуроров-инвалидов; обиженных за то, что их отодвинули от корыта; обиженных унижением от уклонения от мобилизации и обиженных годами войны без замены.

Вопрос чисто технологический — упаковать это все в достаточно размытую и неопределенную идеологическую оболочку, чтобы отпугнуть как можно меньше обиженных — ультраправых и левых, консерваторов и космополитов, ватников и тех, кто защищал Украину с первого дня, предпринимателей и учительниц, беженцев и тех, кто остался в Украине.

Что-то среднее между "Мы им всем покажем", Make Ukraine Great Again и ЗаЕду. Так, чтобы каждый увидел там что-то свое — то, что болит.

Далее технология проста — таргетированное продвижение в немодерируемых соцсетях. Привет, Румыния.

И, конечно, глубоко в заднице этого популистского Франкенштейна будет рука Кремля.

Читайте также
Два сценария: Что для Украины будет означать замораживание войны

Меня откровенно пугает такой сценарий. С каждой ошибкой нашей власти и наших партнеров база такой платформы будет расти. Если не через год, то через 2-3 получим то, от чего страдают уже многие европейские страны.

Единственное, что меня успокаивает, — мне пока трудно представить, что такой проект соберет достаточное количество исполнителей, функционеров, подрядчиков. Я сомневаюсь, что есть столько одновременно способных и безпринципных уродов.

Множества "способных" и "безпринципных" имеют маленькое пересечение. На каждого умного Портнова приходится десять тупорылых Шариев.

Но держите в голове этот сценарий. Это я прошу и военных, и депутатов, и правительственных чиновников, и предпринимателей, и гражданское общество.

Всех, кто действительно неравнодушен к нашей стране.

Слишком высокую цену мы платим, чтобы пойти путем Грузии или Венгрии.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
общественные настроениявыборы в Украинезаморозка войныгибридная угроза