В стране много обиженных, чем могут воспользоваться популисты и Кремль

Кажется, что именно сейчас закладывается основа будущей "Украинской мечты".

Платформа, единой объединяющей идеологией которой будет ресентимент. Платформа обиженных.

Обиженных на украинский язык, обиженных за утрату своей российской элитарности, обиженных на 73%; обиженных на Запад, который не торопится; обиженных на грантоедов; обиженных конченым украинским неправосудием, которое выпускает на свободу судью, который пьяным покалечил и убил людей;

Обиженных на украинскую социальную помощь, которой не хватает для всех, но хватает для прокуроров-инвалидов; обиженных за то, что их отодвинули от корыта; обиженных унижением от уклонения от мобилизации и обиженных годами войны без замены.

Вопрос чисто технологический — упаковать это все в достаточно размытую и неопределенную идеологическую оболочку, чтобы отпугнуть как можно меньше обиженных — ультраправых и левых, консерваторов и космополитов, ватников и тех, кто защищал Украину с первого дня, предпринимателей и учительниц, беженцев и тех, кто остался в Украине.

Что-то среднее между "Мы им всем покажем", Make Ukraine Great Again и ЗаЕду. Так, чтобы каждый увидел там что-то свое — то, что болит.

Далее технология проста — таргетированное продвижение в немодерируемых соцсетях. Привет, Румыния.

И, конечно, глубоко в заднице этого популистского Франкенштейна будет рука Кремля.

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Меня откровенно пугает такой сценарий. С каждой ошибкой нашей власти и наших партнеров база такой платформы будет расти. Если не через год, то через 2-3 получим то, от чего страдают уже многие европейские страны.

Единственное, что меня успокаивает, — мне пока трудно представить, что такой проект соберет достаточное количество исполнителей, функционеров, подрядчиков. Я сомневаюсь, что есть столько одновременно способных и безпринципных уродов.

Множества "способных" и "безпринципных" имеют маленькое пересечение. На каждого умного Портнова приходится десять тупорылых Шариев.

Но держите в голове этот сценарий. Это я прошу и военных, и депутатов, и правительственных чиновников, и предпринимателей, и гражданское общество.

Всех, кто действительно неравнодушен к нашей стране.

Слишком высокую цену мы платим, чтобы пойти путем Грузии или Венгрии.

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