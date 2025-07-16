З прем'єрів у міністри оборони: чи впорається Шмигаль
Я майже щотижня перетиналась з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у роботі з питань і проєктів Міноборони, які були розподілені на мене. Це були проєкти, які координував Кабмін, і спільні міжвідомчі робочі засідання часто вів особисто Денис Анатолійович. Наприклад, щодо патронатних служб або створення мережі реабілітаційних закладів для військовослужбовців, або стосовно координації державних інституцій, залучених у пошуку зниклих безвісти.
Він працює системно. Тому якщо дійсно відбудеться заміна міністра оборони, то Шмигаль як ніхто має управлінські навички та досвід, щоб керувати цим міністерством. Звісно, очолювати уряд – це незіставно більші масштаби, але водночас Міноборони – це справжня махина. Ті, хто там не працював, не уявляє цих масштабів.
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