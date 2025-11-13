Запобігання тиску на журналістів і активістів: новий для України термін SLAPP-позови
Однією із найбільших юридично євроінтеграційних подій минулого тижня для України стало оприлюднення Європейською комісією щорічного Звіту про розширення щодо України. У ньому ЄС оцінив стан свободи висловлювання в Україні як "між певним і помірним рівнем підготовленості".
Попри обмеження, пов’язані з війною, у цій сфері, комісія визначила, що було досягнуто "певного прогресу", зокрема щодо фінансової незалежності суспільного мовника, прозорості власності медіа та доступу журналістів до інформації. Водночас у звіті чітко зазначено, що "випадки стратегічних позовів проти участі громадськості (SLAPP-позови), пов’язані з журналістськими розслідуваннями, залишаються проблемою в Україні".
Конкретний прогрес ЄС бачить у створенні у червні 2025 року при комітеті з питань свободи слова ВР спеціальної робочої групи для розробки ефективних механізмів протидії SLAPP-позовам. Зараз робоча група активно працює над необхідними законодавчими змінами.
Для України ключове, мінімальне завдання у сфері протидії так званим SLAPP-позовам (Стратегічні позови проти громадської участі) – це узгодити наше законодавство із новою Директивою ЄС 2024/1069.
Цей документ має на меті захистити журналістів, активістів та всіх, хто бере участь у публічних обговореннях, від очевидно безпідставних та недобросовісних судових процесів.
Щоб це справді спрацювало, важливо вдало впровадити цей європейський механізм захисту в українську правову систему, а це означає розв'язати подвійну проблему:
