Йдеться про використання судового процесу для залякування, фінансового виснаження та цензурування людей, які порушують суспільно важливі теми

Однією із найбільших юридично євроінтеграційних подій минулого тижня для України стало оприлюднення Європейською комісією щорічного Звіту про розширення щодо України. У ньому ЄС оцінив стан свободи висловлювання в Україні як "між певним і помірним рівнем підготовленості".

Попри обмеження, пов’язані з війною, у цій сфері, комісія визначила, що було досягнуто "певного прогресу", зокрема щодо фінансової незалежності суспільного мовника, прозорості власності медіа та доступу журналістів до інформації. Водночас у звіті чітко зазначено, що "випадки стратегічних позовів проти участі громадськості (SLAPP-позови), пов’язані з журналістськими розслідуваннями, залишаються проблемою в Україні".

Конкретний прогрес ЄС бачить у створенні у червні 2025 року при комітеті з питань свободи слова ВР спеціальної робочої групи для розробки ефективних механізмів протидії SLAPP-позовам. Зараз робоча група активно працює над необхідними законодавчими змінами.

Для України ключове, мінімальне завдання у сфері протидії так званим SLAPP-позовам (Стратегічні позови проти громадської участі) – це узгодити наше законодавство із новою Директивою ЄС 2024/1069.

Цей документ має на меті захистити журналістів, активістів та всіх, хто бере участь у публічних обговореннях, від очевидно безпідставних та недобросовісних судових процесів.

Щоб це справді спрацювало, важливо вдало впровадити цей європейський механізм захисту в українську правову систему, а це означає розв'язати подвійну проблему:

