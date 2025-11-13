Речь идет об использовании судебного процесса для запугивания, финансового истощения и цензурирования людей, поднимающих общественно важные темы

Одним из самых значимых юридически евроинтеграционных событий прошлой недели для Украины стало опубликование Европейской комиссией ежегодного Отчета о расширении в отношении Украины. В нем ЕС оценил состояние свободы выражения мнений в Украине как "между определенным и умеренным уровнем готовности".

Несмотря на ограничения, связанные с войной, комиссия отметила, что был достигнут "определенный прогресс" – в частности, в вопросах финансовой независимости общественного вещателя, прозрачности медиасобственности и доступа журналистов к информации. Вместе с тем в отчете прямо указано, что "случаи стратегических исков против участия общественности (SLAPP-исков), связанных с журналистскими расследованиями, остаются проблемой в Украине".

Конкретный прогресс ЕС видит в создании в июне 2025 года при комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова специальной рабочей группы для разработки эффективных механизмов противодействия SLAPP-искам. Сейчас группа активно работает над необходимыми законодательными изменениями.

Для Украины ключевая, минимальная задача в сфере противодействия так называемым SLAPP-искам (стратегические иски против общественного участия) – согласовать национальное законодательство с новой Директивой ЕС 2024/1069.

Этот документ направлен на защиту журналистов, активистов и всех, кто участвует в публичных обсуждениях, от явно необоснованных и недобросовестных судебных процессов.

Чтобы механизм действительно заработал, важно грамотно внедрить этот европейский инструмент защиты в украинскую правовую систему, а это означает решить двойную задачу:

