Зеленський стикається з черговим ключовим випробуванням
Президент Зеленський стикається з двома серйозними викликами, які певною мірою пов’язані між собою.
Перший – це погіршення ситуації на фронті: після року героїчної оборони місто Покровськ, схоже, стоїть на межі падіння.
Другий виклик – це корупційний скандал, що розгортається в Енергоатомі. Антикорупційні слідчі, схоже, отримали докази, достатні для початку переслідування високопосадовців з оточення Зеленського – аж до міністра юстиції та колишнього віцепрем’єра. Під прицілом опинилися навіть близькі друзі та соратники президента, що породжує запитання: що саме знав Зеленський, і якщо не знав – то чому?
Зв’язок між цими подіями очевидний: справа Енергоатому стала піар- та політичною катастрофою для Зеленського. Поки українські воїни ризикують життям на фронті, лунають звинувачення, що чиновники його адміністрації могли набивати власні кишені – на суму до $100 млн, якщо вірити підрахункам.
