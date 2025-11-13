Ситуації в Покровську та Енергоатомі демонструють: Зеленський не може залишатися осторонь і відкладати рішення

Президент Зеленський стикається з двома серйозними викликами, які певною мірою пов’язані між собою.

Перший – це погіршення ситуації на фронті: після року героїчної оборони місто Покровськ, схоже, стоїть на межі падіння.

Другий виклик – це корупційний скандал, що розгортається в Енергоатомі. Антикорупційні слідчі, схоже, отримали докази, достатні для початку переслідування високопосадовців з оточення Зеленського – аж до міністра юстиції та колишнього віцепрем’єра. Під прицілом опинилися навіть близькі друзі та соратники президента, що породжує запитання: що саме знав Зеленський, і якщо не знав – то чому?

Зв’язок між цими подіями очевидний: справа Енергоатому стала піар- та політичною катастрофою для Зеленського. Поки українські воїни ризикують життям на фронті, лунають звинувачення, що чиновники його адміністрації могли набивати власні кишені – на суму до $100 млн, якщо вірити підрахункам.

