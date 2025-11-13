Зеленский сталкивается с очередным ключевым испытанием
Президент Зеленский сталкивается с двумя серьезными вызовами, которые в той или иной мере взаимосвязаны.
Первый – это ухудшение ситуации на фронте: после года героической обороны город Покровск, похоже, находится на грани падения.
Второй вызов – это коррупционный скандал, разгорающийся в Энергоатоме. Антикоррупционные следователи, судя по всему, получили доказательства, достаточные для начала преследования высокопоставленных лиц из окружения Зеленского – вплоть до министра юстиции и бывшего вице-премьера. Под прицелом оказались даже близкие друзья и соратники президента, что вызывает вопрос: что именно знал Зеленский и, если не знал – почему?
Связь между этими событиями очевидна: дело Энергоатома стало пиар- и политической катастрофой для Зеленского. Пока украинские воины рискуют жизнью на фронте, звучат обвинения, что чиновники его администрации могли набивать собственные карманы – на сумму до $100 млн, если верить подсчетам.
