Сполучені Штати мають давню історію використання економічної сили та обмежувальних заходів для досягнення своїх цілей у сфері національної безпеки.

Так само вони застосовують пом’якшення санкцій як інструмент торгу під час переговорів для досягнення бажаних результатів. Санкції та економічний тиск можуть ефективно змусити противника сісти за стіл переговорів, а зняття санкцій — переконати його укласти угоду.

Після трьох років дедалі жорсткіших санкцій проти Росії за її незаконне вторгнення в Україну вона відчуває наслідки. Економічне зростання мінімальне, а країна перейшла на "воєнну економіку", що тримається на військових витратах і державній підтримці.

Річна інфляція залишається високою — 10% станом на лютий, тоді як здоровий рівень інфляції зазвичай становить 2-3% на рік. Центральний банк Росії утримував облікову ставку на рекордних 21% у лютому. Через санкції та припинення дії Генеральної ліцензії 8L на початку місяця Росії дедалі складніше продавати нафту, а покупцям — важче її купувати без ризику вторинних санкцій.

Санкції працюють, і російська економіка перебуває у стані спаду. Ба більше, попри певні успіхи Росії у витісненні українських сил із більшої частини Курської області, Україна стримує наступ і завдає серйозних втрат противнику. Іншими словами, Сполучені Штати, країни Групи семи (G7) та Україна мають перевагу в переговорах щодо завершення війни. Вони повинні її використати.

Оскільки адміністрація Трампа прагне укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, президент США Дональд Трамп має визначити, які американські санкції слід послабити чи скасувати і коли саме це має відбутися в межах мирного врегулювання.

Щоб забезпечити переговори з позиції сили й притягнути Путіна до відповідальності за виконання угоди, ми пропонуємо такі правила щодо зняття санкцій США з Росії.

Не давайте нічого даремно

Не варто знімати або пропонувати зняття санкцій задля створення "атмосфери доброї волі". Росія сприйме поступки як прояв слабкості й використає їх для подальшого висування вимог. Не можна скасовувати жодних санкцій до повного і підтвердженого дотримання Росією умов припинення вогню. Нещодавні атаки на Київ іранськими дронами, що відбулися у вихідні перед переговорами про перемир’я в Ер-Ріяді, ще раз доводять необхідність збереження санкцій.

Дозвольте припустити, що зняття санкцій може бути частиною угоди

Натяки та загальні пропозиції можуть бути корисними. Але дотримуйтесь попереднього правила.