Соединенные Штаты имеют давнюю историю использования экономического давления и ограничительных мер для достижения своих целей в области национальной безопасности.

Аналогично они применяют смягчение санкций как инструмент торга на переговорах для достижения желаемых результатов. Санкции и экономическое давление могут эффективно заставить противника сесть за стол переговоров, а снятие санкций – убедить его заключить сделку.

После трех лет ужесточающихся санкций против России за ее незаконное вторжение в Украину она ощущает последствия. Экономический рост минимален, а страна перешла на "военную экономику", удерживающуюся за счет военных расходов и государственной поддержки.

Годовая инфляция остается высокой – 10% по состоянию на февраль, в то время как здоровый уровень инфляции обычно составляет 2-3% в год. Центральный банк России удерживал учетную ставку на рекордных 21% в феврале. Из-за санкций и прекращения действия Генеральной лицензии 8L в начале месяца России становится все сложнее продавать нефть, а покупателям – приобретать ее без риска вторичных санкций.

Санкции работают, и российская экономика находится в состоянии спада. Более того, несмотря на некоторые успехи России в вытеснении украинских сил из большей части Курской области, Украина сдерживает наступление и наносит серьезные потери противнику. Другими словами, Соединенные Штаты, страны Большой семерки (G7) и Украина имеют преимущество в переговорах о завершении войны. Они должны его использовать.

Поскольку администрация Трампа стремится заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп должен определить, какие американские санкции следует ослабить или отменить и когда именно это должно произойти в рамках мирного урегулирования.

Чтобы обеспечить переговоры с позиции силы и привлечь Путина к ответственности за выполнение соглашения, мы предлагаем следующие правила по снятию санкций США с России.

Не давайте ничего даром

Не стоит снимать или предлагать снятие санкций для создания "атмосферы доброй воли". Россия воспримет уступки как проявление слабости и использует их для дальнейших требований. Нельзя отменять какие-либо санкции до полного и подтвержденного соблюдения Россией условий прекращения огня. Недавние атаки на Киев иранскими дронами, произошедшие в выходные перед переговорами о перемирии в Эр-Рияде, еще раз доказывают необходимость сохранения санкций.

Допускайте возможность включения снятия санкций в соглашение

Намеки и общие предложения могут быть полезны. Но придерживайтесь предыдущего правила.